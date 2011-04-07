-KADDAFİ'NİN YAKIN ÇEVRESİ FIRSAT KOLLUYOR" LONDRA (A.A) - 06.04.2011 - Libya'dan kaçan eski enerji bakanı Ömer Fethi Şatvan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yakın çevresinin onu terk etmek için fırsat kolladığını ancak harekete geçmeye de korktuğunu söyledi. AP'ye bir açıklama yapan Şatvan, Libya'nın Misrata kentinden, bir balıkçı teknesiyle Malta'ya kaçtığını söyledi. 2007'ye kadar Libya kabinesinde görev yapmış olan Şatvan, NATO'nun askeri operasyonu yoğunlaştırması gerektiğini belirterek, "Batı, işi bitirmek için hızlı davranmalı" dedi. Öte yandan Kaddafi, ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı mektubunda, bombardımanın durdurulmasını talep etti. 3 sayfalık mektubun, Beyaz Saray tarafından basına verilen kopyasına göre Kaddafi, gelişmekte olan bir ülkenin küçük bir halkına karşı bombardımanın adil olmadığını belirtiyor. Kaddafi, ABD Başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olacak olan Obama'ya seçimde başarılar da diliyor.