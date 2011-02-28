-KADDAFİ'NİN UKRAYNALI HEMŞİRESİ SESSİZLİĞİNİ BOZMUYOR BROVARY (A.A) - 28.02.2011 - Wikileaks sitesi tarafından açıklanan Amerikan diplomatik belgelerine göre Libya lideri Muammer Kaddafi'nin her yere yanında götürdüğü Ukraynalı "seksi" hemşiresi, dün ülkesine döndükten sonra başkent Kiev yakınlarındaki evinde dinleniyor. Galina Kolotnitska'nın Kiev'in 30 kilometre dışındaki Brovary'de bulunan Sovyet dönemine ait dört katlı bir apartmandaki dairesinin önünde gazeteciler, sıfırın altında 10 santigrat derece soğuğa rağmen kamp kurdu. Binanın giriş katındaki alçakgönüllü dairesinin kapısını ısrarla çalan basın mensuplarının karşısına çıkmayan Kolotnitska'nın kızı 20 yaşlarındaki Tetiana, annesinin çok yorgun olduğunu ve dinlendiğini belirtti. Kolotnitska'nın daha sonra gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.