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Dünya

Kaddafi'nin uçağı yeni döneme hazırlanıyor TRABLUS (A.A)

13 Eylül 2011 13:40

-Kaddafi'nin uçağı yeni döneme hazırlanıyor TRABLUS (A.A) - 13.09.2011 - Trablus Havalimanı'ndaki çatışmalarda kokpitine ve gövdesine kurşun isabet eden Kaddafi'ye ait lüks özel uçak, Libya'nın yeni yönetiminin hizmetine sunulmak üzere bakıma alındı. Uçakta, Kaddafi tarafından kullanılan yatak odası, toplantı ve çalışma odaları, mutfak ile Kaddafi'ye eşlik eden üst düzey yöneticilerin yolculuk ettiği bölümler bulunuyor. Ofis olarak kullanılan bölümde, teknolojik özelliği olan deri koltuklar, faks, telefon, plazma televizyon üniteleri ile müzik sistemleri, mutfakta ise kristal bardaklar, porselen tabaklar, gümüş yemek takımları yer alıyor. Muhalif güçlerin kontrolü altındaki Trablus Havalimanı'nda bulunan Kaddafi'nin özel uçağı, havalimanında ağustos ayı sonlarında yaşanan çatışmalarda kurşunların hedefi olduğu için teknik ekip tarafından bakımdan geçiriliyor. Uçağın kokpitine ve gövdesine isabet eden kurşunların neden olduğu hasarı gidermeye çalışan teknik ekip, tamiratın ardından uçağın Libya'nın yeni yönetiminin hizmetine sunulacağını belirtiyor. Havalimanında, Kaddafi'nin uçak filosunun bir parçası olan ve kuyruğunda Afrıqıyah logosu bulunan devasa özel uçağın yanı sıra Kaddafi rejiminin üst düzey yetkilileri tarafından kullanılan jetler de bulunuyor. Havalimanında, ayrıca 10 yolcu uçağı ile birkaç uçağın da enkazı görülüyor. -Çiftlikte villa enkazı- Öte yandan, Kaddafi'nin Trablus Havalimanı yakınlarında binlerce dönüm arazi üzerinde bir de çiftliği bulunuyor. Çevresi tel örgülerle çevrili olan ve güvenlik kameralarıyla kontrol altında tutulan çiftlikte, muhteşem bir villanın enkazı duruyor. NATO uçakları tarafından kullanılamaz hale getirilen havuzlu villanın ayakta kalan ön cephesi, villanın bir zamanlar oldukça dikkat çekici bir yapı olduğunu gözler önüne seriyor. Çiftlikte, ayrıca Kaddafi'nin yabancı konuklarını ağırladığı bir de çadır yer alıyor. Çiftlikteki onlarca tür hayvanın muhalif güçlerin bölgeyi ele geçirmesinin ardından hayvanat bahçesine nakledildiği ifade ediliyor.

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