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Dünya

KADDAFİ'NİN TEMSİLCİLERİ İNGİLTERE'DE LONDRA (A.A)

01 Nisan 2011 12:08

-KADDAFİ'NİN TEMSİLCİLERİ İNGİLTERE'DE LONDRA (A.A) - 01.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin üst düzey temsilcisinin, İngiliz yetkililerle görüşmelerde bulunmak için İngiltere'ye geldiği bildirildi.  Guardian gazetesinin, adları açıklanmayan İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Seyfülislam Kaddafi'nin yardımcısı Muhammed İsmail'in, Libya ile Batı arasında son iki haftadaki bağlantılar çerçevesinde Londra'yı ziyaret ettiği belirtildi.  Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise, Libyalı yetkililerle bağlantıları konusunda açıklama yapmayacaklarını ifade ederken, kurdukları her bağlantıda, Libya lideri Kaddafi'nin gitmek zorunda olduğunu açıkça belirttiklerini bildirdi. 

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