-KADDAFİ'NİN TANKLARI MİSRATA'DA BEYRUT (A.A) - 24.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı tankçı birliklerin, hala Misrata kent merkezinde oldukları bildirildi. Bir görgü tanığı Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Batılı güçlerin düzenledikleri hava saldırısında Kaddafi'ye bağlı birliklerin Misrata dışındaki tanklarını vurduklarını, ancak kent merkezinde hala tankların bulunduğunu söyledi. Kaddafi'ye bağlı birliklerin bugün ayrıca Misrata limanının kontrolünü ele geçirdikleri, deniz yoluyla ülkeden ayrılmaya çalışan Sahra Altı Afrikasından ve Mısır'dan gelen göçmen işçilerin burada sıkıştıkları belirtildi. -FRANSA'YI İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR- NATO şemsiyesi altında Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanması konusunda günlerdir devam eden müzakerelerden sonuç alamayan İttifak üyeleri, bugün yeni bir toplantı kararı almadan önce Fransa'yı ikna çabalarını yoğunlaştırdı. Libya'ya saldırıları ilk başlatan Fransa, NATO'nun komuta-kontrol kapasitesinden ve çok uluslu misyonları yürütme yeteneğinden faydalanılırken siyasi kararları Paris-Londra öncülüğünde uluslararası koalisyonun almasını istiyor. Birçok ülkenin şüpheyle yaklaştığı, çok sayıda sivilin öldürüldüğü ve Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant tarafından "haçlı seferi" olarak nitelendirilen böyle bir saldırıda, NATO'nun payanda olarak kullanılmasına karşı çıkan Türkiye, tüm yetkinin NATO'da olacağı, sınırları uluslararası hukuka uygun şekilde belirlenmiş ve amacı iyi tanımlanmış bir operasyona yeşil ışık yakıyor. Libya'ya saldırılara katılmayan NATO üyeleriyle Fransa dışındaki koalisyon ülkelerinin önemli bir bölümü Libya operasyonunun artık NATO bünyesinde yürütülmesini istiyor. Diplomatik kaynaklar, yalnız kalan Fransa'yı ikna çabalarının yoğunlaştığını ve NATO büyükelçilerinin bugün yeniden toplantıya çağrılabileceğini belirtiyor. NATO kaynaklarına göre müzakerelerin en kritik unsuru, Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasının NATO sorumluluğuna verilmesi halinde muhtemel sivil kayıplarının nasıl önleneceği. Türkiye NATO'nun, Libyalıların önderliğinde bir çözüme yardımcı olarak şekilde sınırlı bir yetkiyle sorumluluk almasını için çaba gösteriyor. -LİBYA AMBARGOSUNUN AKIBETİ- NATO'nun Libya'ya yönelik deniz kuşatmasından sorumlu komutanı Koramiral Rinaldo Veri, Libya'ya silah ve paralı asker girişini engellemek için yeterince gemilerinin olacağını, ancak halen güçleri takviye aşamasında olduklarını söyledi. İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünde açıklama yapan Veri, Akdeniz'in, Libya'ya silahların gitmesi için en kolay, en hızlı ve en doğru yol olduğunu vurgulayarak, bu nedenle kıyının tamamını izlemenin mümkün olmadığını kaydetti. Veri, bölgede NATO gemileriyle deniz devriyesinin dün başladığını da belirtti.