-Kaddafi'nin Sözcüsü: 17 yabancı elimizde KAHİRE (A.A) - 19.09.2011 - Libya'nin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin sözcüsü, Kaddafi'ye bağlı güçlerin aralarında İngiliz ve Fransızların da bulunduğu 17 yabancıyı yakaladıklarını iddia etti. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, Suriye'de yayın yapan Arrai televizyonuna yaptığı açıklamada, Beni Velid'de ele geçirdikleri grupta bulunan İngiliz ve Fransızların "teknik uzmanlar" olduğunu söyledi. İbrahim, yakaladıkları grupta danışman subayların da bulunduğunu ileri sürdü. Sözcü İbrahim, "Yakaladıklarımızın çoğu Fransız. Aralarından biri ise bir Asya ülkesinden. Bunların dışında 2 İngiliz ile bir Katarlı var" diye konuştu. Yakalanan yabancıların daha sonra televizyonda gösterileceğini belirten İbrahim, daha fazla ayrıntı vermedi. Kaddafi'nin sözcüsünün iddialarının doğruluğu henüz teyit edilemedi. Arrai televizyonunun cumartesi günü verdiği bir haberde, Kaddafi güçlerinin bazı NATO askerlerini yakaladığı iddia edilmişti. Ancak NATO ile İngiliz ve Fransız yetkililer, bu iddiayı yalanlamıştı.