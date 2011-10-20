Kaddafi'nin Sirte'si de düştü

T24 - Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) bir yetkili, devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentinin kontrolünün tamamen ele geçirildiğini açıkladı.



UGK'nın Sirte'nin doğusundaki operasyonlarından sorumlu Yunus El Abdali, konseye bağlı birliklerin, kentte Kaddafi yanlılarının elinde bulunan son birkaç bölgeyi de ele geçirdiğini söyledi.



Abdali, "Sirte özgürlüğüne kavuştu. Kentte artık Kaddafi kuvvetleri bulunmuyor. Şimdi kaçmaya çalışan Kaddafi savaşçılarının peşindeyiz" dedi.



Öte yandan, bir başka üst düzey UGK yetkilisinin de Sirte'nin düştüğünü teyit ettiği bildirildi.



Görgü tanıkları da uzun süredir çatışmaların sürdüğü Sirte'de Kaddafi yanlılarının son mevzilerinin de muhalif güçler tarafından aşıldığını ve kentin düştüğünü söylemişti.



