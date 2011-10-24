-Kaddafi'nin silahları ve uydu telefonu görücüye çıktı MİSRATA (A.A) - 24.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin silahları ve yerinin belirlenmesine yol açtığı belirtilen uydu telefonu Misrata'da görücüye çıktı. Kaddafi'yi yakalayan Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askerleri, Kaddafi'nin yakalandığında beraberinde bulundurduğu eşyalarla basın toplantısı yaptı. Askerler adına konuşan Ömer Ahmet El-Şidani, Kaddafi'yi yakaladıklarında başında kanlar bulunduğunu ve kendisini hemen kamyonete koyduklarını anlattı. Kaddafi'yi yakalayanların onu vurmadığını savunan El-Şidani, Kaddafi'nin eşyalarını eline alarak tek tek basın mensuplarına gösterdi. Bir UGK askerinin Kaddafi'nin cebinden alarak onu vurduğu iddia edilen altın kaplamalı silahının üzerinde Ömer Muhtar'ın resminin tasvir edildiği bir işleme yer aldığı görüldü. El-Şidani, gösterilen eşyalar arasında bulunan Kaddafi'nin Magnum marka silahının ise yakalandığı anda Kaddafi'nin elinde olduğunu bildirdi. Kaddafi'nin beraberindeki eşyalar arasında içinde dua yazılı olan ve kendisini koruduğuna inandığı bir muska da yer alıyor. Kaddafi'nin, yerinin tespit edilmesini sağlayan telefon görüşmesini yaptığı iddia edilen, Thuraya marka uydu telefonu ve boynuna taktığı poşu da eşyalar arasında bulunuyor. Diğer taraftan, Libya'nın eski lideri Kaddafi'nin beraberindekilere ait olduğu belirtilen ve basın mensuplarına gösterilen bazı silahların şarjörlerinin dolu olduğu görüldü.