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Dünya

KADDAFİ'NİN SALDIRISINDA 40 ÖLÜ  CEZAYİR (A.A)

22 Mart 2011 14:39

-KADDAFİ'NİN SALDIRISINDA 40 ÖLÜ  CEZAYİR (A.A) - 22.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Misrata kentine dün düzenlediği saldırılarda 40 kişinin öldüğü bildirildi.  Bir kent sakini, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, bu rakamı muhaliflerin kurduğu Milli Komite'nin bir üyesinden aldığını söyledi, ancak bunlardan kaçının sivil olduğunu belirtmedi. Aynı kişi, kentte insani dram yaşandığını da ifade etti. Kaddafi güçlerinin, muhaliflerin denetimindeki kente bugün de tanklarla topçu saldırısı düzenlediği, saldırılara keskin nişancıların da katıldığı bildirilmişti. Saldırılarda bir sivil aracının isabet aldığı, ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu belirtilmişti. -"LİBYA'DA BİR AMERİKAN UÇAĞI DÜŞTÜ" İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesine göre, Libya'da bir Amerikan savaş uçağı düştü. Gazetenin internet sitesindeki haberde, F-15E tipi uçağın teknik sorun yüzünden düştüğü belirtildi. Haberini bölgedeki muhabirine dayandıran gazete, uçağın pilotunun muhalifler tarafından kurtarıldığını bildirdi.

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