Kaddafi'nin saklandığı sanılan binalar kuşatıldı

T24 - Libyalı bir grup muhalifin başkent Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğullarından birkaçının gizlendiği sanılan binaları kuşattığı bildirildi. Libya'da başkent Trablus'un büyük kısmını ele geçiren isyancı güçler, dikkatlerini Albay Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve güneydeki Sabha kentlerine çevirdi.
Bir muhalif savaşçı, Kaddafi'nin başkentteki Bab-ül Aziziye karargahı yakınındaki binaları kuşattıklarını belirtti.
Muhaliflerin, binalardaki Kaddafi yanlılarıyla çatışmaya girdiği kaydedildi.
Muhalif savaşçı, Kaddafi ve oğullarının birlikte olduğunu, bugün Kaddafi'yi yakalama işini bitireceklerini söyledi. Trablus'ta çatışmalar
Öte yandan Trablus'ta muhalif güçlerle Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çatışma çıktı.
Bölgedeki Reuters muhabiri, başkentin merkezinde bulunan bir otelin önündeki muhaliflerin Kaddafi'nin çevre binalardaki keskin nişancılarını hedef aldığını belirtti.
Muhabir, muhaliflerin keskin nişancılara karşı roketatarlar kullandığını söyledi.
Bazı muhaliflerin de otelin çatısından ateş açtığı kaydedildi. NATO'dan istihbarat desteği
NATO'nun Muammer Kaddafi'nin yerinin tespit edilmesinde aktif rol oynadığı ve muhalif güçlere özellikle istihbarat konusunda büyük destek verdiği bildirildi. Kaddafi'nin başına ödül
Bu arada Libya'da isyancılar, Albay Muammer Kaddafi'yi ölü ya da diri getirene 2 milyon Libya dinarı (1,7 milyon dolar) ödül ve yargı muafiyeti vadetti.
Libya liderinin nerede olduğu bilinmiyor.
Ancak isyancılar Kaddafi'nin hala başkent Trablus ya da yakınlarında olduğuna inanıyor.
Kentin bazı noktalarında Kaddafi'ye bağlı güçlerle, isyancılar arasında çatışmalar devam ediyor.
Kaddafi bir gün önce radyoda yayımlanan mesajında isyancılara meydan okumuş, "Ya zafer, ya ölüm" demişti.
İsyancıların kurduğu Geçici Ulusal Konsey'in Başkanı Mustafa Abdülcelil, Bingazi'de ödül kararını açıklarken "Kaddafi güçleri ve işbirlikçileri Kaddafi yakalanmadıkça ya da öldürülmedikçe direnmekten vazgeçmeyecek" dedi.
İsyancılar, liderliği bırakması durumunda Kaddafi'nin ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini de söylediler.