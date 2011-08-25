Kaddafi'nin saklandığı sanılan binalar kuşatıldı

T24

Trablus'ta çatışmalar



NATO'dan istihbarat desteği



Kaddafi'nin başına ödül



Bir muhalif savaşçı, Kaddafi'nin başkentteki Bab-ül Aziziye karargahı yakınındaki binaları kuşattıklarını belirtti.Muhaliflerin, binalardaki Kaddafi yanlılarıyla çatışmaya girdiği kaydedildi.Muhalif savaşçı, Kaddafi ve oğullarının birlikte olduğunu, bugün Kaddafi'yi yakalama işini bitireceklerini söyledi.Öte yandan Trablus'ta muhalif güçlerle Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çatışma çıktı.Bölgedeki Reuters muhabiri, başkentin merkezinde bulunan bir otelin önündeki muhaliflerin Kaddafi'nin çevre binalardaki keskin nişancılarını hedef aldığını belirtti.Muhabir, muhaliflerin keskin nişancılara karşı roketatarlar kullandığını söyledi.Bazı muhaliflerin de otelin çatısından ateş açtığı kaydedildi.NATO'nun Muammer Kaddafi'nin yerinin tespit edilmesinde aktif rol oynadığı ve muhalif güçlere özellikle istihbarat konusunda büyük destek verdiği bildirildi.Bu arada Libya'da isyancılar, Albay Muammer Kaddafi'yi ölü ya da diri getirene 2 milyon Libya dinarı (1,7 milyon dolar) ödül ve yargı muafiyeti vadetti.Libya liderinin nerede olduğu bilinmiyor.Ancak isyancılar Kaddafi'nin hala başkent Trablus ya da yakınlarında olduğuna inanıyor.Kentin bazı noktalarında Kaddafi'ye bağlı güçlerle, isyancılar arasında çatışmalar devam ediyor.Kaddafi bir gün önce radyoda yayımlanan mesajında isyancılara meydan okumuş, "Ya zafer, ya ölüm" demişti.İsyancıların kurduğu Geçici Ulusal Konsey'in Başkanı Mustafa Abdülcelil, Bingazi'de ödül kararını açıklarken "Kaddafi güçleri ve işbirlikçileri Kaddafi yakalanmadıkça ya da öldürülmedikçe direnmekten vazgeçmeyecek" dedi.İsyancılar, liderliği bırakması durumunda Kaddafi'nin ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini de söylediler.