-Kaddafi'nin sağlığı iyi LEFKOŞA (A.A) - 06.09.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "sağlık durumunun çok iyi olduğu ve Libya'yı savunmaya hazırlandığı" bildirildi. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, merkezi Şam'da bulunan Arrai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hala güçlüyüz" dedi. İbrahim, Muammer Kaddafi'nin oğullarının ülkeyi savunma ve Libya için kendini feda etme rolünü üstlendiğini belirtti. Kaddafi'nin sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ülkeyi savunmaya hazırlandığını ifade eden İbrahim, Libya'nın ölene ya da zafer kazanılana dek savunulacağını söyledi. -Nijer'e tepki- Öte yandan El Cezire'ye açıklama yapan Libya İnsani ve Siyasi Kalkınma Forumu Başkanı Ali Ebuzakuk, Nijer'in, Kaddafi rejiminin aranan subaylarını barındırmasının BM'nin seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini söyledi. Ebuzakuk, Nijer'in "Libya halkının düşmanından taraf olmaması gerektiğini" belirtti. Zırhlı araçlardan oluşan 200-250 araçlık konvoyun muhtemelen Cezayir üzerinden geçerek Nijer'in kuzeyindeki çöl kasabası Agadez'e gittiği bildirilmişti.