-KADDAFİ'NİN PROTOKOL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI PARİS (A.A) - 02.12.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Protokol Müdürü Nuri El Mismari, Libyalı yetkililerin talebi üzerine Fransa'da tutuklandı. Fransa Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Libyalı yetkililerin zimmetine para geçirmekle şuçladığı El Mismari'nin geçen pazar günü Paris yakınlarında tutuklandığı belirtildi. Bakanlık, Libya'nın iade talebini destekleyecek belgeleri sunması için 30 günü bulunduğunu bildirdi. Libya, El Mismari'yi, devletin kasasından zimmetine para geçirmekle suçluyor.