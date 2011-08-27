Kaddafi'nin platonik aşkı: Condoleezza Rice

T24 - Kaddafi'nin karargahı Bab-ı Aziziye’yi kuşatan muhalifler, aramalarda Kaddafi'nin özel eşyaları arasında, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın fotograflarından oluşan bir albüm buldu.





Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin başkent Trablus’daki karargahı Bab-ı Aziziye’yi ele geçiren muhalifler, geçen çarşamba günü yaptıkları aramalar sırasında eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın resimleriyle dolu bir albüm buldu.



Kaddafi’ye ait olduğu sanılan albümün her sayfasına Condoleezza Rice’ın tek tek fotoğrafları yapıştırılmış. Kaddafi’nin Condoleezza Rice’a hayranlığı uzun yıllardır biliniyor.



Libya lideri, 2007 yılında El Cezire’ye verdiği bir röportajda Rice’a hayranlığını, “Sevgili siyah Afrikalı kadınımı destekliyorum. Arap liderlerine emir verdiği için onunla gurur duyuyorum. Leezza, Leezza, Leezza... Onu çok seviyorum. Onunla gurur duyuyorum çünkü Afrika kökenli siyah bir kadın” sözleriyle anlatmıştı.



Ayrıca 2008 yılında ülkesine tarihi ziyarette bulunan eski dışişleri bakanı Rice’ı evinde ağırlayıp elmas yüzük hediye etmişti.

Kızının düğün fotoğrafları da muhaliflerin elinde



Muammer Kaddafi ve ailesinin evlerini yağmalayan Libyalı isyancılar, Condoleezza Rice’ın albümünün yanısıra, firari liderin bir zamanlar “Kuzey Afrika’nın Claudia Schiffer’ı” diye anılan 36 yaşındaki kızı Ayşe’nin düğün fotoğraflarını ve videolarını da ele geçirdi. Fotoğraflarda, kuzeni Ahmed el Kaddafi el Kahşi ile evlenen Ayşe Kaddafi’nin 2006 yılındaki lüks düğünde giydiği derin dekolteli gelinlik dikkat çekiyor.

Hana belgeleri



İrlanda’da çıkan Irish Times Gazetesi ise Kaddafi’nin 1986’da ABD bombardımanında öldüğü düşünülen üvey kızı Hana’nın yaşadığına ilişkin yeni belgelere ulaştıklarını öne sürdü. Haberde, Kaddafi ailesinin yaşadığı Bab-ı Aziziye’de, “Hana Kaddafi’nin tıp eğitimi aldığını ve Trablus’taki British Council’dan İngilizce dersleri aldığını gösteren belgeler ele geçirildiği, Libya’da bir üniversitenin tıp fakültesine ait sınav kağıdında Hana Muammer Kaddafi imzasının bulunduğu” belirtildi.



