Kaddafi'nin 'para kasası' İstanbul'dan çıktı

T24 - Halk isyanı sırasında ortadan kaybolan ve 15 gündür kendisinden haber alınamayan Libya Merkez Bankası Başkanı Omar Farhat Bengdara, Financial Times’a e-postayla ‘İşlerimi İstanbul’dan yönetiyorum’ mesajı gönderdi. 22 Şubat’ta Türkiye’ye gittiğini açıklayan gizli kasa Bengdara, dondurulma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kaddafi’nin milyarlarca dolarını güvenli limanlara aktarmaya çalışıyor.



Libya lideri Muammer Kaddafi’nin milyarlarca dolar parasını yöneten ancak çıkan halk isyanıyla birlikte ortadan kaybolan ülkenin Merkez Bankası Başkanı Farhat Omar Bengdara’nın İstanbul’u üs yaptığı ortaya çıktı. Kaddafi’nin “gizli kasası” olarak bilinen 45 yaşındaki Bengdara, Financial Times gazetesine Salı günü elektronik posta göndererek 15 günlük kayıbın ardından “Libya’nın parasını İstanbul’dan yönetiyorum” mesajını verdi.





‘İşimin başındayım’



Libya Maliye Bakanı’nın vekaleten yerine atandığını kaydeden Bengdara, görevini terk etmediğini, “işleri daha iyi yürütmek amacıyla İstanbul’da bulunduğunu” belirtti.



Bengdara ısrarla hâlâ görevini sürdürdüğünü ve bu aşamada işleri uzaktan yürütmenin Trablus’takine göre daha kolay olduğunu anlattı. Bengdara, kriz süreci sona erdikten sonra istifa edeceğini ancak son 2 haftadır merkez bankasının duruşunu anlatmak ve uluslararası çapta sürdürülen Libya’ya ait varlıkların dondurulması çabasına karşı koyduğunu kaydetti.



Libya’da finans kaynaklarıyla ilgili kilit noktaları elinde tutan Bengdara’nın İstanbul’da Kaddafi’nin yurtdışındaki paralarını bloke edilmeden önce güvenli limanlara aktarmaya çalıştığı belirtildi.



Libya’yı terk eden Kaddafi ve ailesinin mali varlıklarının yerini değiştirebilecek birkaç yetkiliden biri olan Omar Faruk Bengdara’nın 2 haftadır ortadan kaybolması kafaları karıştırmıştı. Libya Merkez Bankası Başkanı’nın İsviçre ve Londra’da olduğu iddia edilmişti.



Libya yönetiminin yüzde 7.5 ortaklığı bulunan İtalyan UniCredit bankası, 1 haftalık takipten sonra aynı zamanda bankada başkan yardımcılığı görevini yürüten Bengdara ile iletişim sağlamış ancak yerini öğrenememişti.





Dubai’ye geçti



Reuters ajansı ise Bengdara’nın şu anda Dubai’de bulunduğunu ve kendisiyle telefon bağlantısı kurduğunu bildirdi.



Bengdara, Reuters muhabirine Trablus’taki iletişim sorunları nedeniyle 22 Şubat’tan itibaren yurtdışında çalıştığını söyledi. Bengdara, “22 Şubat’ta İstanbul’a gittim. Hükümet İstanbul’a gittiğimi biliyordu. Başbakan biliyordu” dedi.





Ailesi isyanın merkezinden geliyor



İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans eğitimi de alan Omar Farhat Bengdra, Libya’daki isyanların merkezi olan Bengazi’deki bir aileden geliyor. Ancak, yurtdışındaki muhalifler gençlik yıllarında Libya’daki devrim komitelerinde görev alan Bengdara, Kaddafi Ailesi’ne yakınlığıyla tanınıyor. Bengdara’nın Merkez Bankası Başkanlığı görevine gelmesinde, Kaddafi’nin oğlu Seffülislam’ın önemli etkisi olduğu belirtiliyor.





Kaddafi’nin 70 milyar dolarını yönetiyorlar



Libya’da çıkan halk ayaklanmasından sonra ülkeyi 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi’ye karşı tüm dünya adeta tek vücut oldu. Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi, Libya’ya yaptırım uygulanması kararını alırken, ülkeler tek tek Kaddafi’nin hesaplarını dondurmaya başladı.



Libya hükümetinin rezervlerinde 130 milyar dolar bulunduğu, bu paranın Libyan Investment Authority fonuna ait 70 milyar dolarının Kaddafi ve çocuklarının kontrolünde dış ülkelerde değerlendirildiği belirtiliyor. Kaddafi’nin çoğu başkent Londra’da olmak üzere İngiltere’de nakit 20 milyar sterlini bulunduğu iddia ediliyor. Kaddafi’nin yanı sıra Libya’ya yönelik uluslararası yaptırımlar da hızlandı. ABD, Almanya, Kanada, Lüksemburg, Avusturya ve İngiltere Libya’nın mal varlıklarını dondurma kararı aldı. ABD Libya Hükümeti’ne ait 32 milyar dolar değerindeki varlığı bloke ettiğini açıkladı





