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Dünya

Kaddafi'nin otopsisi tamamlandı MİSRATA (A.A)

23 Ekim 2011 14:35

-Kaddafi'nin otopsisi tamamlandı MİSRATA (A.A) - 23.10.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin otopsisinin tamamlandığı bildirildi. Otopsiye katılan bir doktor, Reuters'a yaptığı açıklamada, adli tıp uzmanlarının gece boyunca otopsiyi yaptığını belirtti, ancak bulguları açıklamadı. Adının açıklanmasını istemeyen doktor, "Tüm gece çalıştık. (Otopsiyi) Henüz tamamladık" dedi. Otopsinin, Misrata'daki bir morgda yapıldığı kaydedildi. Yerel yetkililer de Kaddafi'nin cenazesinin otopsinin ardından, daha önce tutulduğu soğuk hava deposuna geri götürüleceğini söyledi.

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