T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'nin otopsisi bugün veya yarın yapılacak MİSRATA (A.A)

21 Ekim 2011 18:26

-Kaddafi'nin otopsisi bugün veya yarın yapılacak MİSRATA (A.A) - 21.10.2011 - Libya Adli Tıp Kurumu Başkanı Osman El Zentani, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cesedine bugün veya yarın sabah otopsi yapacaklarını söyledi. AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan El Zentani, otopsiyi uluslararası standartlarda yapacaklarını, yaraları tanımlayacaklarını ve dokümantasyon yapacaklarını bildirdi. Kaddafi'nin cesedinden örnekler alacaklarını ifade eden El Zentani, bu şekilde DNA örnekleriyle kimlik konusundaki soru işaretlerinin de ortadan kalkacağını kaydetti. Cesedin incelenmesinin 4 saat alabileceğini belirten El Zentani, incelemenin ardından Kaddafi'nin nasıl, ne zaman öldüğünün de belirleneceğini ifade etti.  El Zentani, Kaddafi ailesinin ölen diğer üyelerine de adli tıp incelemesinin yapılacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24