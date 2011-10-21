-Kaddafi'nin otopsisi bugün veya yarın yapılacak MİSRATA (A.A) - 21.10.2011 - Libya Adli Tıp Kurumu Başkanı Osman El Zentani, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cesedine bugün veya yarın sabah otopsi yapacaklarını söyledi. AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan El Zentani, otopsiyi uluslararası standartlarda yapacaklarını, yaraları tanımlayacaklarını ve dokümantasyon yapacaklarını bildirdi. Kaddafi'nin cesedinden örnekler alacaklarını ifade eden El Zentani, bu şekilde DNA örnekleriyle kimlik konusundaki soru işaretlerinin de ortadan kalkacağını kaydetti. Cesedin incelenmesinin 4 saat alabileceğini belirten El Zentani, incelemenin ardından Kaddafi'nin nasıl, ne zaman öldüğünün de belirleneceğini ifade etti. El Zentani, Kaddafi ailesinin ölen diğer üyelerine de adli tıp incelemesinin yapılacağını belirtti.