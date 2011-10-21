-Kaddafi'nin ölümünün ardından Şüheda Meydanı'nda gösteriler TRABLUS (A.A) - 21.10.2011 - Trablus halkı devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından, Şüheda Meydanı'nda gösteriler düzenledi. Sabah saatlerinden itibaren Kaddafi'nin öldürüldüğü yönündeki haberler üzerine Trablus ve çevre bölgelerden pek çok Libyalı araçlarıyla korna çalarak, ellerinde bayraklarla şehir merkezine akın etti. Şehir merkezindeki Şüheda Meydanı'nda bir araya gelen her yaştan kadın ve erkek, meydanda kurulan sahnede duygularını ifede ederek şarkılar söyledi. Meydandaki halk, ellerinde bayraklarla Kaddafi'nin yakalanması sonrasında besteledikleri ilginç şarkılarla kutlamaya eşlik etti. Meydandan zaman zaman uçaksavarla ve Kalaşnikoflarla havaya ateş açıldı. Bu arada, havai fişek gösterisi ve denize top atışı yapıldı. Atışlar sonrasında bazı kişiler yaralandı. Yaralılar meydanda bulunan ambulansta tedavi edildi. -''Allah büyük''- Kutlamalara katılanların Kaddafi'nin yakalanmasının ardından birbirlerine selam verirken zafer işareti yaptığı ve ''Allahu Ekber'' dediği görüldü. Kutlamalar dolayısıyla Şüheda Meydanı'na çıkan bütün yollar trafiğe kapandı. -Tek yabancı bayrak Türk bayrağı- Meydandaki kutlamalarda yeni Libya bayrağının yanı sıra yabancı bayrak olarak sadece Türk bayrağı dalgalandı. Kutlamalara katılanların İngilizce ''game over'' (oyun bitti) ve ''Libya free'' (özgür Libya) dediği görüldü. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi bekleniyor.