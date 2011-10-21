-Kaddafi'nin ölümü soruşturulsun CENEVRE (A.A) - 21.10.2011 - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hangi koşullarda öldüğüyle ilgili soruşturma yapılması gerektiğini kaydetti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville, Kaddafi'nin canlı yakalandığı ve daha sonra öldüğünü gösteren amatör videoların "çok rahatsız edici" olduğunu söyledi. Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Colville, Libya'daki insan hakları ihlallerini araştıran BM kurulunun, bu ölümü de soruşturabileceğini belirtti. Colville, ulusal ya da uluslararası bir soruşturma önerilebileceğini ifade etti. Sözcü Colville, Kaddafi'nin 42 yıllık despot yönetiminin kurbanlarının, yasal süreçlerin düzgün bir şekilde işlediğini ve sorumlularının yargı önüne çıkarıldığını görmeyi hak ettiğini söyledi.