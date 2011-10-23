Kaddafi'nin ölüm tutanağı

T24-

Seçim 8 ay içinde



Kaddafi gizlice gömülecek



Zaman'ın haberine göre, hastane doktorlarından Mecdi Hasan'ın imza ve kaşesini taşıyan 'ölüm tebliğ tutanağı'na göre Kaddafi, başının sol tarafı ve göğsünün ortasından vurularak hayatını kaybetti. Bu iki yara dışında karın bölgesinin sağ ve sol tarafında çok önceden kalma ameliyat izlerinin bulunduğu belirtilen tutanakta, ölüm yeri olarak 'hastane dışı' yazıldı. Ölüm tarihi, 20 Ekim 2011 Perşembe diye kaydedilirken, saat verilmiyor. Öldürülmeden önce çekilen görüntülerde Kaddafi'nin, kendisini yakalayan geçici hükümet güçlerince dövüldüğü ve sürüklendiği görülüyordu.Kafa ve göğsündeki yaralar dışında ölüm sebebi olarak darp veya başka bir hal tutanakta yok. Öldürülmeden önce çekilen amatör kamera görüntüleri, devrik liderin, kendisini yakalayan geçici hükümet güçlerince dövüldüğünü ve sürüklendiğini gösteriyordu.Tutanakta ölüm yeri 'hastane dışı' olarak kayda geçirilmiş. Ölüm keşfini yapan ise tutanakta imzası olan doktor Mecdi Hasan. Ölümü bildiren kişi ise Salah Naci olarak geçiyor. Ölüm tutanağında Muammer Kaddafi'nin baba adı Muhammed, dede adı Ebu Teyyar, yaşadığı yer Trablus, dini İslam olarak yer alıyor.Bu arada, Libya Milli Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, ülkede 8 ay içinde seçime gideceklerini söyledi. Cibril dün Ürdün'de yaptığı açıklamada, bir çeşit parlamento görevi görecek olan bir milli kongre oluşturmak için yapılacak ilk seçimin en fazla 8 ay içinde olması gerektiğini belirtti. Ülkede istikrar sağlanması için de öncelikle sokaklardaki silahların toplanmasının mühim olduğunu kaydetti.

Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cenazesinin kimsenin bilmeyeceği bir yere gömüleceğini bildirdi. Abdülcelil, El Cezire televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin cenazesiyle ilgili olarak Libya Müftüsü Şeyh Sadık El Giryani'nin görüşünün alındığını belirterek, Giryani'nin Kaddafi'nin cenazesinin gizli bir yere gömülmesi tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. UGK Başkanı, "Kaddafi'nin cenazesi kimsenin bilmeyeceği bir yere gömülecek" dedi, ancak tarih vermedi.