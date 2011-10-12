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Dünya

Kaddafi'nin oğlunun Sirte'de bulundu belirtildi SİRTE (A.A)

12 Ekim 2011 01:27

-Kaddafi'nin oğlunun Sirte'de bulundu belirtildi SİRTE (A.A) - 11.10.2011 - Muammer Kaddafi'nin oğullarından Mutassım Kaddafi'nin halen Sirte'de bulunduğu bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) komutanlarından Musa Bakar, Mutassım Kaddafi'nin Sirte'de bulunma olasılığının çok güçlü olduğunu, dört gün önce kentteki Ibn-i Sina hastanesinde görüldüğünü kaydetti. Bakar, sivil bir araçla gezen Mutassım'ın çok zayıflamış olduğunu, ancak hala kolaylıkla tanındığını belirtti. Komutan Bakar, bu açıklamayı Kaddafi yanlısı güçlerden bugün yakaladıkları 30 kişinin görgü tanıklığına dayanarak yaptıklarını söyledi.

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