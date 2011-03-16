-KADDAFİ'NİN OĞLUNDAN SARKOZY'YE AĞIR İTHAM PARİS (A.A) - 16.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, muhaliflere destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i eleştirerek, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan para aldığını ileri sürdü. Fransa merkezli Euronews televizyonuna konuşan Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasını Libya'nın finanse ettiğini iddia etti ve Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bu parayı geri vermesini istedi. Kaddafi, "Onun kampanyasını finanse eden bizdik ve bunun kanıtı var. Herşeyi ifşa etmeye hazırız. Bu soytarıdan ilk isteğimiz parayı Libya halkına geri vermesidir" diye konuştu. Sarkozy'e Libya halkı için çalışması amacıyla yardım ettiklerini ifade eden Seyfülislam Kaddafi, "Ancak o bizi hayal kırıklığına uğrattı. Paramızı geri ver. Tüm detaylar, banka hesapları, belgeler ve transfer işlemleri elimizde. Yakında herşeyi açıklayacağız" dedi. Sarkozy'nin ofisi ise oğul Kaddafi'nin iddiasını reddetti.