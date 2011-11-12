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Dünya

Kaddafi'nin oğluna Nijer kucak açtı

Saadi Kaddafi'ye, Trablus'un muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından kaçtığı Nijer tarafından sığınma hakkı verildi.

12 Kasım 2011 02:00

T24 - Saadi Kaddafi'ye, Trablus'un muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından kaçtığı Nijer tarafından sığınma hakkı verildi.


Nijer Devlet Başkanı Mahamadu İssufu, ülkesinin insani sebeplerden ötürü Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi'ye sığınma hakkı tanıdığını bildirdi.


Nijer Devlet Başkanı İssufu, Güney Afrika'yı ziyareti sırasında Pretoria'da basına yaptığı açıklamada, insani sebepler için Saadi Kaddafi'ye sığınma hakkı vermeyi kabul ettiklerini belirtti.


İssufu, eski diktatörün diğer oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ülkesinde olmadığını söyledi.


38 yaşındaki Saadi Kaddafi Ağustos ayında babasının 42 yıllık otoriter rejiminin sonu olan başkent Trablus düşerken Nijer'e kaçmıştı.


Libya'nın yeni rejiminin makamları tarafından aranan Saadi Kadadfi, Libya Futbol Federasyonu'nu yönetirken güç ve yıldırma yoluyla mal ve mülke el koymakla suçlanıyor.


Playboy şöhretli futbolcu Saadi, İtalya'daki başarısız futbol kariyerinin ardından Libya ordusunun seçkin bir birliğinin başına geçmişti.

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