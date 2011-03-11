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Dünya

KADDAFİ'NİN OĞLU: ZAFERİMİZ YAKINDIR LONDRA (A.A)

11 Mart 2011 10:39

-KADDAFİ'NİN OĞLU: ZAFERİMİZ YAKINDIR LONDRA (A.A) - 11.03.2011 - Libya'da muhaliflerin Muammer Kaddafi'ye karşı oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyinin lideri Mustafa Abdülcelil, uluslararası toplumu konseyi resmen tanımaya çağırdı. BBC'ye verdiği mülakatta Mustafa Abdülcelil, başta özellikle ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere, "bütün ülkelerin" Ulusal Geçiş Konseyini tanıması gerektiğinin altını çizdi. Abdülcelil, "Kaddafi rejimine karşı konseyin ABD, İngiltere ve Almanya tarafından tanınması, en sağlam tanınma olur ama dünyadaki bütün ülkelerin de desteğine ihtiyacımız var" dedi. "Herkes şunu bilmeli ki bizim askeri imkanlarımız ile Kaddafi'nin imkanlarının karşılaştırılması mümkün değil" diyen Abdülcelil, Kaddafi'nin Libya'daki bütün kentleri geri alamadığını belirtti. -KADDAFİ'NİN OĞLU- Öte yandan Kaddafi'nin oğullarından Seyfülislam, zaferin Kaddafi'ye bağlı birliklerin olacağını ileri sürdü. Seyfülislam, Kaddafi yanlısı yüzlerce gence hitaben yaptığı konuşmada, Kaddafi'ye bağlı birliklerin ülkenin doğusuna doğru ilerleme kaydettiğini ve zaferin Kaddafi'nin olacağını savundu. Seyfülislam Kaddafi, "Bize yardım mesajı yollayan doğudaki kardeşlerime sesleniyorum: 'Geliyoruz.' İsyancılara da bir tek şunu söylemek istiyorum; NATO, Washington, Paris veya Londra onları kurtaramayacak, Tanrı önünde yemin ederim ki kazanacağız, zafer yakındır" diye konuştu.

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