-Kaddafi'nin oğlu teslim olmak istiyor ANKARA (A.A) - 31.08.2011 - Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin başkent Trablus'taki askeri lideri Abdülhakim Belhac, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi'nin teslim olmak istediğini söyledi. Belhac, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin üç numaralı oğlu Sadi'nin kendisini arayarak teslim olup olamayacağını sorduğunu belirtti. Askeri lider, Sadi'nin Libya'dan ayrılmak istemediğini, Konsey'le görüşerek, teslim olma koşullarını müzakere etmek istediğini bildirdi. Rejimin bazı diğer üyelerinin de teslim olmaya hazır olduğunu düşündüğünü kaydeden Belhac, teslim olanlara iyi muamele yapılacağını ve bu kişilerin uluslararası kurallar çerçevesinde yargılanacağını belirtti.