'Kaddafi'nin oğlu teslim olmak istiyor'

T24 - Libyalı muhaliflerin komutanlarından Abdulhakim Belhac, Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi'nin teslim olmasıyla ilgili görüşmek için kendisini aradığını söyledi. Libyalı isyancıların geçici yönetimi, ülkeye herhangi bir uluslararası askeri güç yerleştirilmesi fikrine karşı çıktıklarını dile getirdi.





Amerikan Associated Press haber ajansına açıklama yapan Belhac, Saadi'nin kendisini ilk olarak dün aradığını ve güvenliğinin garanti edilip edilemeyeceğini sorduğunu ifade etti.



El Saadi'ye zarar verilmeyeceğini ancak yasalara göre muamele göreceğini söylediğini kaydeden Belhac, Saadi'nin bugün erken saatlerde de kendisini aradığını ancak bağlantı kesildiği için görüşemediklerini vurguladı.





Başkent Trablus'taki kutlamalar sürüyor



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Libya'nın yeniden inşasında örgütün kilit rol oynaması gerektiğini bildirdi.



Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'ni, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nden gelecek her türlü mali destek çağrısına hızla yanıt vermeye çağırdı.



Libyalı isyancıların geçici yönetimiyse, ülkeye herhangi bir uluslararası askeri güç yerleştirilmesi fikrine karşı çıktıklarını açıkladı.



BM Libya özel temsilcisi Ian Martin, BM'nin ülkeye askeri gözlemci gönderilmesi fikrini değerlendirdiğini belirtti.



Libya Ulusal Geçiş Konseyi, daha önce, ülke güvenliği sağlamak için dış yardıma ihtiyaç duymadığını açıklamıştı.



Konsey'in bu açıklaması, Libyalı isyancıların, Kaddafi'ye bağlı Sirte kentine doğru doğudan ve batıdan harekete geçmeleriyle aynı zamana denk geldi.



Sirte'deki Kaddafi yanlısı güçlere, Cumartesi gününe kadar teslim olma süresi tanındı.



Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilci vekili İbrahim Dabbaşi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Libya'daki durumun kendine özgü olduğunu söyledi.



Dabbaşi, "BM barışgücü askerlerinin sevk edilmesi fikrini değerlendiriyor ancak Libya'nınki özel bir durum," diyen Dabbaşi, "Libya'da yaşanan bir iç savaş değil, ortada çatışan iki taraf yok. Libya'da halkın kendisini bir diktatörlüğe karşı savunması söz konusu," şeklinde konuştu.



BM'nin Libya özel temsilcisi Martin ise, Libya'dan askeri gözlemci gönderilmesi yönünde bir talep gelmediğini, ancak yeni yönetimin bir polis gücü oluşturulması konusunda yardım isteyebileceğini söyledi.





İngiliz bankalarındaki Libya parası serbest



Bu arada BM yaptırım komisyonu, 1,5 milyar dolar tutarında Libya parasının serbest bırakılması yönünde İngiltere'den helen isteği kabul etti.



Söz konusu para, Mart ayında Libya hükümetine ait servetin dondurulması kararı kapsamındaydı.



1,5 Milyar dolarlık Libya parası, âcil yardımlar için ve ayrıca Libya'daki memur maaşlarının ödenmesinde kullanılacak.



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, bu adımın Libya halkına gereken yardımların ulaştırılabilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.



Libya'ya insanî yardımların sürmesi ve temel ihtiyaçların sağlanması için, Almanya, dondurulan Libya servetinden 1 milyar euronun, Fransa ise yaklaşık 5 milyar euronun serbest bırakılması istiyor.



Geçen hafta BM, Amerika'nın 1,5 milyar dolarlık Libya servetinin serbest bırakılması talebini kabul etmişti.





