-KADDAFİ'NİN OĞLU: SİVİLLER BOMBALANMADI LONDRA (A.A) - 01.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, babasının yönetimini protesto eden sivillerin, hava kuvvetleri tarafından bombalanmadığını söyledi. İngiltere'nin Sky News kanalına demeç veren oğul Kaddafi, sivillere yönelik saldırı düzenlendiğine ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını ifade ederek, son olayları araştırmak için yabancı herhangi bir ülkeden heyet gönderilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Libyalıların birlik içinde olduğunu söyleyen Seyfülislam Kaddafi, BM, ABD ve İngiltere'yi, ülkesinin içişlerine karıştıkları gerekçesiyle eleştirdi. ABD, Avrupa ve Avustralyalı liderler, Libya liderinin kendi halkını bombalamasını engellemek için Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi önerisinde bulunmuştu. -KADDAFİ'YE SADIK ASKERLER TUNUS SINIRINDA- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye sadık askerler, önceki gün güvenlik güçlerinin bırakıp gittiği Tunus sınırına gönderildi. Görgü tanıkları, pazar günü polis ve askerlerin bırakıp gittiği Vasen sınır noktasına (Tunus tarafı Dahiba) Kaddafi yanlısı askerlerin gönderildiğini belirtti. Tanıklar, dün kimsenin olmadığı sınır noktasında bugün düzenli ordu mensubu 20 kadar askerin bulunduğunu, bazılarının boyunlarına yeşil fular taktıklarını ve kalaşnikof tüfek taşıdıklarını söyledi. Görgü tanıkları, iç kısımlarda çöle doğru, iki arazi aracında sınır noktasına doğru ilerleyen 40 asker daha gördüklerini anlattılar. -BEYAZ SARAY, LİBYA'DAKİ İSYANCILARA ŞİMDİLİK SİLAH YARDIMI PLANLAMIYOR- ABD yönetimi, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi devirmeyi amaçlayan isyancılara silah yardımı yapma gibi bir planının bugün için olmadığını açıkladı. Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü Tommy Vietor, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu türden bir karar almak için erken olduğunu düşünüyoruz" dedi. Adının açıklanmasını istemeyen bir başka yetkili ise Amerikan istihbarat ve güvenlik servislerinin, "muhaliflerin, Amerikalıların veya dış dünyadan diğerlerinin muhatap olarak kabul edebilecekleri bir liderliğe henüz sahip olmadığını düşündüklerini" ifade etti. Yetkili, bu nedenle isyancılara yardım etmeyi düşünseler bile bunu yapmalarının kolay olmayacağını belirtti.