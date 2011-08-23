Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi: Babam iyi ve Trablus'ta

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BBC Türkçe'nin haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı da, savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığı konusunda kendilerine bilgi verildiğini söylemişti. Fakat dün gece Seyfülislam Kaddafi hala Kaddafi birliklerinin denetiminde bulunan, yabancı gazetecilerin kaldığı otele geldi.BBC muhabiri Mathew Price'ın da konuştuğu Seyfülislam Kaddafi, bir gazetecinin "Babanız iyi mi, burada mı?" sorusuna "Tabii ki" diye yanıt verdi.Seyfülislam Kaddafi, başkentin hala Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolünde olduğunu savundu. Kaddafi'nin diğer oğlu Muhammed Kaddafi'nin de gözaltından kurtulduğu haber veriliyor.