Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi: Babam iyi ve Trablus'ta

T24 - Libya'da isyancılar tarafından yakalandığı iddia edilen, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi babasının sağ olduğunu ve başkent Trablus'tan aryılmadığını söyledi.
İsyancıların kurduğu Geçici Ulusal Konsey'in Başkanı Mustafa Abdülcelil, Pazar günü Seyfülislam Kaddafi'nin ellerinde olduğunu ve mahkemeye teslim edilmek üzere güvenli bir yerde tutulduğunu açıklamıştı.
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BBC Türkçe'nin haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı da, savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığı konusunda kendilerine bilgi verildiğini söylemişti. Fakat dün gece Seyfülislam Kaddafi hala Kaddafi birliklerinin denetiminde bulunan, yabancı gazetecilerin kaldığı otele geldi.
BBC muhabiri Mathew Price'ın da konuştuğu Seyfülislam Kaddafi, bir gazetecinin "Babanız iyi mi, burada mı?" sorusuna "Tabii ki" diye yanıt verdi.FOTO GALERİ
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Seyfülislam Kaddafi, başkentin hala Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolünde olduğunu savundu. Kaddafi'nin diğer oğlu Muhammed Kaddafi'nin de gözaltından kurtulduğu haber veriliyor.