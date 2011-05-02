Kaddafi'nin oğlu Seyfül Arab ve üç torunu öldü

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu düzenlenen NATO bombardımanında öldü. Hava saldırısında Kaddafi'nin üç torunu da yaşamını yitirdi.





NATO'nun bu gece düzenlediği hava saldırısında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfül Arab Kaddafi ile 3 torunu yaşamını yitirdi.

Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim açıklamasında, ''Seyfül Arab'ın 29 yaşında olduğunu ve henüz Almanya'da öğrenimini sürdürdüğünü'' belirterek, saldırıda ayrıca Kaddafi ailesi ve yakınlarından bazılarının yaralandığını kaydetti.

Musa İbrahim, saldırı sırasında Muammer Kaddafi'nin eşiyle birlikte evde olduğunu, ancak her ikisinin de saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

''Yapılan saldırının 'orman kanunu' ile karşı karşıya olduklarını gösterdiğini" dile getiren Musa İbrahim, Seyfül Arab'ın 'sivil' olduğunu belirterek, ''Libya'daki olayın (NATO müdahalesinin) sivilleri korumak olmadığının artık herkes tarafından açıkça görüleceğini düşünüyoruz'' dedi.

Libyalı yetkililer, yabancı gazetecileri kentin varlıklı kesimlerinin bulunduğu yerde olan ve NATO saldırısına hedef olan eve götürerek bilgi verdi. 3 füze tarafından vurulan evin çatısının yer yer çöktüğü, duvarların bazı bölümlerinin parçalandığı ve ağır hasara uğradığı görüldü.

Kaddafi'nin 6. çocuğu olan Seyfül Arab Kaddafi'nin uzun yıllar Almanya'da kaldığı biliniyordu.



