-Kaddafi'nin oğlu Saadi Niamey'de NİAMEY (A.A) - 14.09.2011 - Libya'nın firari lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi, siyasi sığınma talebiyle Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Nijer hükümet sözcüsü Maru Amadu, geçen haftasonu Libya'dan Nijer'e geçmesinin ardından Agadez kentinde olduğu bildirilen Saadi'nin, başkent Niamey'de olduğunu açıkladı. Saadi'nin yanı sıra Kaddafi'nin üç generali de siyasi mülteci statüsü elde etmek için Niamey'de bulunuyor. Generallerin, Nijerli yetkililerle görüşmelerinin sürdüğü bildiriliyor. Libya'da muhaliflerin kurduğu yeni yönetim, Kaddafi rejimi döneminde görev yapan yetkililerinin ülkeye iade edilmesini istiyor. Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi, Libya'daki gösterilere müdahale eden askeri birlikleri yönettiği gerekçesiyle BM yaptırımına tabi bulunuyor.