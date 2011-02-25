Kaddafi'nin oğlu protestocu mu oldu?

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfülarab Kaddafi'nin protestocuların safına geçtiği iddia ediliyor.

İran devlet televizyonu Press TV, protesto gösterilerini bastırmak üzere görevlendirilen Libya lideri Muammer Kaddafi’nin en küçük oğlu Seyfülarab Kaddafi’nin, yanındaki birliğiyle birlikte isyancıların safına geçtiğini öne sürdü.

Press TV’nin iddiasına göre, ayaklanmayı bastırmak üzere bizzat babası tarafından gönderilen Seyfülarab Kaddafi, yanındaki personel ve cephaneyle birlikte "devrimcilere" katıldı.

Oğul Kaddafi isyancıların safına geçtikten hemen sonra, babasının ya intihar edeceğini ya da bir Latin Amerika ülkesine kaçabileceğini söyledi.