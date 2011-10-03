-Kaddafi'nin oğlu, Interpol'ün iddialarını yalanladı TRABLUS (A.A) - 03.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi, hakkındaki yolsuzluk ve tehdit iddialarını yalanladı. Saadi'nin basın danışmanı Jackie Frazier tarafından savunma avukatı Nick Kaufman aracılığıyla AP'ye iletilen bir e-mail'e göre Saadi, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün tutuklanması için teşkilata üye 188 ülkede ''kırmızı bülten'' çıkarmasından üzüntü duyduğunu belirtti ve kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetti. Saadi, Interpol'ün bildirisini "Libya'da halihazırda işleyen, etkili ve adil bir hukuk sisteminin olmaması sonucu Ulusal Geçiş Konseyi'nin otoritesini meşru kılmak için alınmış siyasi bir karar" olarak niteledi. Trablus'un muhaliflerin eline geçmesinin ardından kaçtığı Nijer'de ev hapsinde tutulan Saadi, Libya'da futbolu teşvik etmek için bıkıp usanmadan çalıştığını öne sürerek, çabaları sonucu Libya'nın 2013 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahibi ülke seçildiğini söyledi. Saadi, Libya'da hala devam eden çatışmaya diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm bulmak için taraflara çağrısını yineledi. Interpol, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin talebi üzerine geçen hafta Saadi hakkında kırmızı bülten yayınlamıştı. Saadi, Libya Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürütürken zimmetine para geçirmek ve silahlı tehditte bulunmakla suçlanıyor.