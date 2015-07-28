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Kaddafi'nin oğlu idama mahkum edildi

Seyf ül İslam Kaddafi 2011 yılında savaş suçu işlediği iddiasıyla idama mahkum edildi

28 Temmuz 2015 16:10

Libya'da bir mahkeme, linç edilerek öldürülen ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyf ül İslam Kaddafi'yi, 2011'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle idama mahkum etti.
Seyf ül İslam Kaddafi ile birlikte yargılanan onlarca kişiden sekizi daha idama mahkum edildiler. Devrik lidere bağlı güçler, kitlesel gösteriler düzenleyen halka karşı aşırı güç kullanmakla suçlanıyorlardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mahkemeye getirilmeyen Seyf ül İslam Kaddafi, video bağlantısı ile ifade verdi. Kaddafi’nin oğlu halen kendisini başka makamlara bırakmayı reddeden Zintan adında bir isyancı grubun elinde.

İdama mahkum edilenler arasında Kaddafi rejiminin istihbarat örgütü başkanı Abdullah el Senusi ve eski başbakanlardan Bağdadi el Mahmudi de bulunuyor. Diğer sanıklar beş yıldan müebbete kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.

Ayrıca, sanıklara temyiz hakkı verileceği bildiriliyor.

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