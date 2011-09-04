-Kaddafi'nin oğlu, hesabı ödemeden kaçtı TRABLUS (A.A) - 04.09.2011 - Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi, eşi, çocukları ve adamlarıyla birlikte kaldığı, kedileri için oda tuttuğu Trablus'taki lüks otelin konaklama ücretini ödemeden terk ettiği belirtildi. Eşi, çocukları ve adamlarıyla birlikte Trablus'taki bir lüks otelin dördüncü katını kapatan Sadi, uzun süre işlerini buradan idare etti. Eşi ve çocuklarının yanı sıra bakıcıları, korumaları, ofis memurları ile çocuklarının kedileri için de ayrı ayrı özel oda tutan Sadi, 21 Ağustos'a kadar Trablus'taki bu otelde kaldı. Sadi Kaddafi ve beraberindekiler, muhaliflerin, şehre girdiği ve çatışmaların şiddetlendiği 21 Ağustos günü, tüm eşyalarını bırakarak, herhangi bir ödeme yapmadan gizlice otelden ayrıldı. Birkaç gün sonra eşyaları almak üzere otele gelen Sadi'nin adamları da haftalarca yiyip içtikleri otelin borcunu kapatmadı. Daha sonra, Sadi tarafından kapatılan 4. kattaki odalara temizlik için giren otel görevlilerinin, odalarda bazı özel eşyaların bulunduğunu iletmeleri üzerine, eşyalar, otelin unutulan eşyaların saklandığı depoya kaldırıldı. Geride bırakılan eşyalar arasında Sadi'ye ait kilitli bir kasa, Buhari tarafından kaleme alınan çok sayıda kitap, masaj masası, taşınabilir ultrason cihazı, çocuk oyuncakları, çocuk ders kitapları ve boya kalemleri, içinde çocuk ve kadın elbiseleri ile ayakkabıların olduğu valizler bulunuyor. Bu arada, Libya'daki ayaklanmanın başladığı ilk aylardan itibaren Kaddafi'ye bağlı çok sayıda yüksek rütbeli subay ve bürokratın da aynı otelde konakladığı, oldukça kabarık olan konaklama ücretlerine ilişkin de hiçbir ödeme yapılmadığı öğrenildi.