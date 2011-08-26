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Dünya

Kaddafi'nin lüks sarayı muhaliflere kaldı TRABLUS (A.A)

26 Ağustos 2011 01:31

-Kaddafi'nin lüks sarayı muhaliflere kaldı TRABLUS (A.A) - 25.08.2011 - Muammer Kaddafi'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu devlet adamlarını ağırladığı Bab-Al Aziza Sarayı ve ünlü çadırı muhalif güçlerin elinde.  Yüksek beton duvarlarla çevrelenen kampüs içindeki saray ve diğer binaları ilk defa yakından görme imkanı bulan Trabluslular, hatıra fotoğrafları çektiriyor. AA muhabirinin izlenimlerine göre, birkaç gün öncesine kadar şiddetli çatışmaların yaşandığı Bab-ül Aziziye bölgesinde bulunan Kaddafi'nin ünlü çadırının yer aldığı kampüs tamamen muhalif güçlerin elinde. İhtişamlı çevre düzenlemesi ve renkli çadırlarıyla bilinen bölgenin, çatışmalarda harap olduğu dikkati çekiyor.   Duvarları mermi izleriyle dolu olan sarayın yakıldığı, önündeki ''savaş uçağı sıkan el'' şeklindeki heykelin muhaliflerin fotoğraf malzemesi haline gelmesi gözleniyor.   Kaddafi'nin yabancı konukları ağırladığı ünlü çadırı ise tamamen yakılırken, çevresindeki üst düzey asker ve bürokratların yaşadığı evler talan edilmiş. Kampüsteki evlerde ve bürolarda bulunan eşyaların, bazı kişiler tarafından hala yağmalanıyor.   Kaddafi'nin oğlu Sadi'ye ait olduğu belirtilen zırhlı 2 lüks otomobil de muhaliflerce kullanılıyor. Muhalifler, camları ve kaportasında kurşun izleri bulunan araçlarda poz veriyorlar.   Ayrıca, silah seslerinin hala susmadığı Bab-ül Aziziye'de, Kaddafi'nin sarayına birkaç gün önce yapılan saldırılarda öldürülen askerlerin cesetleri de vuruldukları yerde yatıyor. Üzerleri çarşaf ve battaniyelerle örtülen cesetlerin, kokusu metrelerce uzaklıktan hissediliyor. Bu arada, gece boyunca Kaddafi'nin yönetimi bırakmasını kutlayan Libyalılar, Trablus'un çeşitli yerlerinde bugün de sevinç gösterilerinde bulundu. Libyalılar, Kaddafi resimlerini spreylerle boyayıp ayaklar altına aldı. Kaddafi rejiminin Yeşil bayrağını yakan göstericiler, üzerinde ay-yıldız bulunan kırmızı, siyah ve yeşil renklerden oluşan bayraklarını açtı. Göstericilerin bazılarının aileleri araçlarla şehir turu attı. Silahlı muhalif güçleri de sık sık tekbir getirerek, havaya ateş açtı. Bazı göstericiler ise kamu binaları üzerindeki yeşil tabelaları söktü.

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