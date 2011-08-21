KADDAFİ'NİN KORUMALARI TESLİM OLDU

T24- Kaddafiyi korumakla yükümlü birliğin teslim olduğu ve silahlarını susturduğu bildirildi. El Cezire televizyonu, Libya devlet başkanı Muammer Kaddafi'yi korumakla yükümlü birliğin teslim olduğunu ve silahlarını susturduğunu flash haber olarak duyurdu.



Televizyon kanalı, muhaliflerin başkentin ortasında yer alan 'yeşil meydan'a batıdan girdiğini ve buradaki kontrolü ele geçirdiklerini belirtti.



Görgü tanıkları, Libya'nın başkenti Trablus'tan şu sıralar yoğun biçimde silah va havan topu seslerinin geldiğini aktarıyor. Reuters ve Associated Press'in bölgedeki muhabirleri de bu açıklamaları doğruluyor. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Abdül Hafız Goga, kritik saatlerin başladığını, Trablus'un ayağa kalktığını belirtti. Muhalifler birkaç gün önce Trablus'un batısında Zaviye kentinin kontrolünü ele geçirmişti.

Operasyonlara katılan isyancı güçlerin sözcüsü Fedhalla Harun da Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin en önemli kalesi olan Trablus'a yönelik operasyonun başladığını doğrulayarak, saldırı öncesinde ihtiyaçları olan silahları geçen cuma günü kente yığdıklarını belirtti. Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül Celil, Arap El Cezire Televizyonu'na verdiği demeçte, Trablus'taki silah depolarının artık kendi kontrollerinde olduğunu savundu.



Kaddafi: 'Vatan hainleri'

Bu açıklamalara Kaddafi yönetiminden yalanlama geldi. Kaddafi yönetiminin sözcüsü Musa İbrahim devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, saldırıların küçük boyutta olduğunu savundu. Sözcü, çatışmaların sadece yarım saat sürdüğünü söyleyerek, "Güvenlik güçleri durumu kısa süre içinde kontrol altına aldı" dedi. Bu sabah devlet televizyonunda, Muammer Kaddafi'ye ait bir ses bandı yayınlandı. Kaddafi mesajında isyancıları 'vatan haini' ilan ederek, kendisine destek verenleri tebrik etti ve 'Farelerin saldırısı geri püskürtüldü' diye konuştu. Kaddafi açıklamasında Batılı güçlerin Libya'ya yönelik operasyonlarının arkasında sadece Libya petrolü olduğunu savunarak, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i sert bir dille eleştirdi.

Öte yandan isyancıların kalesi sayılan Bingazi'de dün geceden bu yana kutlamalar yapılıyor. Kaddafi karşıtı yüzlerce kişi operasyonları 'Kaddafi rejimine yönelik mücadelenin son aşaması' olarak nitelendiriyor. Ancak Arap El Cezire Televizyonu, çatışmalarda hem isyancıların, hem de Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçlerinin ağır kayıp verdiğine de dikkat çekiyor. Bu arada Muammed Kaddafi rejimin bir dönem iki numaralı ismi olarak bilinen Abdüsselam Callud'un Tunus'un Cerba adasından İtalya'ya gittiği açıklandı.