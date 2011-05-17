-KADDAFİ'NİN KONUTU YAKINLARINDA 3 PATLAMA TRABLUS (A.A) - 16.05.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta, Albay Muammer Kaddafi'nin konutunun yakınlarından 3 şiddetli patlama sesi geldiği bildirildi. Patlama seslerinin, Bab El Aziziye bölgesinden, akşam saatlerinde geldiği kaydedildi. -KADDAFİ ÖNCE LİBYA'DA YARGILANMALI Libyalı muhalifler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarılmasını talep ettiği Albay Muammer Kaddafi'yi önce kendilerinin Libya'da yargılamak istediklerini açıkladı. Muhalifler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını, bununla birlikte Kaddafi'nin yurt dışından önce Libya'da yargılanmasını istediklerini dile getirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno Ocampo, mahkeme yargıçlarından, Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarmalarını talep etmişti. Ocampo, Kaddafi'nin yanı sıra oğlu Seyfülislam için de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle tutuklama emri yayımlanmasını istediğini bildirmişti.