-KADDAFİ'NİN KIZININ GÖREVİNE SON VERİLDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.02.2011 - Libya lideri Muhammed Kaddafi'nin, BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) iyi niyet elçisi olarak görev yapan kızı Ayşe El-Kaddafi'nin görevine son verildiği bildirildi. BM Sözcüsü Martin Nesirky konuyla ilgili sorular üzerine, 24 Temmuz 2009'da UNDP'nin, Libya'da AIDS ve kadınlara şiddet konularında çalışmak üzere iyi niyet elçisi olarak atadığı Ayşe El-Kaddafi'nin görevine, Libya'da son yaşanan gelişmelerden dolayı UNDP tarafından son verildiğini açıkladı. Hukukçu olan Ayşe El Kaddafi'nin BM iyi niyet elçisi olarak gönüllü çalıştığı ve BM diplomatik kimlik kartına sahip olmadığı bildirildi.(ÖŞ-MVA)