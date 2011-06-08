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Dünya

KADDAFİ'NİN KIZINDAN NATO'YA DAVA BRÜKSEL (A.A)

08 Haziran 2011 00:16

-KADDAFİ'NİN KIZINDAN NATO'YA DAVA BRÜKSEL (A.A) - 07.06.2011 - Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi, ''savaş suçu'' işlediği gerekçesiyle NATO aleyhine dava açtı. Ayşe Kaddafi'nin avukatı Luc Brossollet, AFP'ye yaptığı açıklamada, NATO'nun 30 Nisan'da Kaddafi ailesini hedef alan saldırısının ''savaş suçu olduğunu'' savundu. NATO'nun başkent Trablus yakınlarındaki bir eve yönelik füze saldırısında Libya liderinin altıncı çocuğu olan Seyfül Arab'ın ve üç torununun öldüğü açıklanmıştı. Ölen çocuklardan birinin annesi olan Ayşe Kaddafi'nin avukatları, Brüksel savcılığı ve Belçika federal savcılığına verdikleri dilekçede, Kaddafi'nin AB'deki mal varlığının dondurulması kararının da iptalini istedi.

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