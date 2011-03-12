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Dünya

KADDAFİ'NİN KAYBETTİKLERİNİ GERİ ALIYOR BİNGAZİ (A.A)

12 Mart 2011 13:01

-KADDAFİ'NİN KAYBETTİKLERİNİ GERİ ALIYOR BİNGAZİ (A.A) - 12.03.2011 - Kaddafi ordusunun, muhalif güçlerinin önemli direniş noktalarından Raslanuf ile Brega'yı ele geçirdiği belirtildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kaddafi ordusunun, ağır silahlar donanmış yaklaşık 5 bin kişilik askeri güçle, gece boyunca süren çatışmaların ardından, Raslanuf ve Brega'yı ele geçirdiği bildirildi. Kaddafi güçlerine, Raslanuf ve Brega'daki operasyon sırasında uçaklar ve gemilerin de destek verdiği öğrenildi. Kaddafi birliklerinin, Bingazi'ye ilerleyişlerinin devam ettiği kaydedildi. Muhalif güçlerinin önemli direniş noktalarını kaybetmeleri nedeniyle Bingazililerin moral bozukluğu içinde oldukları görülüyor.

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