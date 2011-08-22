T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'nin karargahında çatışma  TRABLUS (A.A)

22 Ağustos 2011 13:48

-Kaddafi'nin karargahında çatışma  TRABLUS (A.A) - 22.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhaliflerin büyük bölümünü ele geçirdiği başkent Trablus'taki karargahının yakınında çatışmalar çıktığı bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Muhammed Abdurrahman, bu sabah Bab-ül Aziziye'den çıkan tankların ateş açtığını belirtti. Abdurrahman, Kaddafi iktidarda olduğu sürece kendisine bağlı güçlerin tehlike teşkil ettiğini de ifade etti. Bölgedeki AP muhabiri de silah seslerini ve şiddetli patlamalar duyduğunu belirtti. Bir görgü tanığı ise bir grup muhalifin karargaha girmeye çalışmasının ardından, hala teslim olmayan ya da kaçmayan güçlere ait birkaç tankın karargahtan çıktığını söyledi. Kaddafi rejiminin uzun süredir karargah olarak kullandığı Bab-ül Aziziye defalarca düzenlenen NATO hava saldırılarında ağır hasar görmüştü. Muhalifler dün başkentin çok büyük bölümünün denetimini ele geçirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24