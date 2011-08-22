-Kaddafi'nin karargahında çatışma TRABLUS (A.A) - 22.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhaliflerin büyük bölümünü ele geçirdiği başkent Trablus'taki karargahının yakınında çatışmalar çıktığı bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Muhammed Abdurrahman, bu sabah Bab-ül Aziziye'den çıkan tankların ateş açtığını belirtti. Abdurrahman, Kaddafi iktidarda olduğu sürece kendisine bağlı güçlerin tehlike teşkil ettiğini de ifade etti. Bölgedeki AP muhabiri de silah seslerini ve şiddetli patlamalar duyduğunu belirtti. Bir görgü tanığı ise bir grup muhalifin karargaha girmeye çalışmasının ardından, hala teslim olmayan ya da kaçmayan güçlere ait birkaç tankın karargahtan çıktığını söyledi. Kaddafi rejiminin uzun süredir karargah olarak kullandığı Bab-ül Aziziye defalarca düzenlenen NATO hava saldırılarında ağır hasar görmüştü. Muhalifler dün başkentin çok büyük bölümünün denetimini ele geçirmişti.