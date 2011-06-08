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Dünya

KADDAFİ'NİN KARARGAHI YERLE BİR OLDU TRABLUS (A.A)

08 Haziran 2011 02:28

-KADDAFİ'NİN KARARGAHI YERLE BİR OLDU TRABLUS (A.A) - 07.06.2011 - NATO'nun haftalardır bombaladığı Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahı Bab ül Aziziye'nin içinde, ayakta kalan bina olmadığı bildirildi. Yetkililer, meydana gelen hasarı göstermek için Trablus'taki uluslararası basın mensuplarını bölgede gezdirdi. Karargahta sadece, üzerinde duman tüten yıkıntılar, devrilmek üzere olan duvar kalıntıları, patlamış su boruları, patlamaların etkisiyle etrafa saçılmış enkazın bulunduğu belirtildi. Daha önce bombalanan bazı binaların yeniden hedef olduğu, bugünkü bombardımanlarda, üç idari bina ve elektrik jenaratörünün bulunduğu bir binanın imha edildiği ifade edildi. Vurulan bir binanın enkazının yakınlarında, hedefini şaşırmış bir bombanın açtığı düşünülen, altı metre çapında ve iki metreden fazla derinlikte bir çukur görüldüğü kaydedildi. Gazetecileri gezdiren yetkililerden biri, enkazın altında hala ceset bulunduğunu ve bu cesetleri çıkartamadıklarını söyledi. NATO, bugün Trablus'a en ağır bombardımanlarından birini düzenlemişti.

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