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Dünya

KADDAFİ'NİN KARARGAHI VURULDU TRABLUS (A.A)

25 Nisan 2011 11:27

-KADDAFİ'NİN KARARGAHI VURULDU TRABLUS (A.A) - 25.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'taki Bab ül-Aziziye karargahının NATO uçakları tarafından vurulduğu bildirildi. Kaddafi hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir basın yetkilisi, NATO'nun bugün erken saatlerde düzenlediği hava saldırısının karargahtaki bir binayı yerle bir ettiğini ve Kaddafi'nin hayatına kastettiğini ifade etti. Basın yetkilisi, yerle bir olan binayı Kaddafi'nin toplantılar için kullandığını, saldırıda 15'i ağır olmak üzere 45 kişinin yaralandığını söyledi ancak olay yerindeki bir güvenlik yetkilisi, saldırıda 4 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.   Hava saldırıları nedeniyle Trablus'un merkezini sarsan 3 şiddetli patlamadan birkaç saat sonra itfaiyecilerin yangını hala söndürmeye çalıştığı belirtildi.   Saldırı sırasında Muammer Kaddafi'nin nerede olduğu bilinmiyor.  -UBEYDİ ETİYOPYA'YA GİDİYOR- Libya Dışişleri Bakanı Abdülati Ubeydi'nin Afrika Birliği ile barış planını görüşmek üzere Etiyopya'ya gittiği belirtildi.  Libya lideri Muammer Kaddafi hükümeti sözcülerinden Musa İbrahim, Reuters ajansına verdiği demeçte, barış çabalarına Fas'ın da katıldığını, bir barış planı üzerinde karara varılması için Rusya, Yunanistan, Türkiye ve Latin Amerika hükümetleri ile görüşüldüğünü söyledi.      Libya hükümeti, bu ayın başında, merkezi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olan Afrika Birliği'nin barış önerisini kabul etmiş ancak muhalifler Kaddafi'nin iktidardan gitmesini sağlamadığı için reddetmişti. 

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