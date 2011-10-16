-Kaddafi'nin karargahı buldozerle yıkılıyor TRABLUS (A.A) - 16.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Trablus'taki karargahı, buldozerlerle yıkılmaya başlandı. Silahlı kişilerin eşlik ettiği iki buldozerle, Kaddafi'nin Babül Aziziye'deki geniş bir alana yayılmış karargahının hava saldırısından sonra ayakta kalan duvarları yerle bir ediliyor. Yıkım sırasında havaya kutlama ateşi açan bazı silahlı muhalifler, "Allah büyüktür. Bu şehitlerin kanı için!" sloganları attı. Yıkımı yapan gruptan Essam Sarag, "Burayı yıkıyoruz, çünkü Kaddafi'ye ait her şeyi yok etmek istiyoruz" diye konuştu. Muhalifler, karargahın yerine bir barış merkezi inşa edilmesini talep ediyor. Eski yönetimin merkezi olan Babül Aziziye karargahı, Kaddafi tarafından konut olarak da kullanılıyordu.