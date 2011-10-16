T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'nin karargahı buldozerle yıkılıyor TRABLUS (A.A)

16 Ekim 2011 19:31

-Kaddafi'nin karargahı buldozerle yıkılıyor TRABLUS (A.A) - 16.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Trablus'taki karargahı, buldozerlerle yıkılmaya başlandı. Silahlı kişilerin eşlik ettiği iki buldozerle, Kaddafi'nin Babül Aziziye'deki geniş bir alana yayılmış karargahının hava saldırısından sonra ayakta kalan duvarları yerle bir ediliyor. Yıkım sırasında havaya kutlama ateşi açan bazı silahlı muhalifler, "Allah büyüktür. Bu şehitlerin kanı için!" sloganları attı. Yıkımı yapan gruptan Essam Sarag, "Burayı yıkıyoruz, çünkü Kaddafi'ye ait her şeyi yok etmek istiyoruz" diye konuştu. Muhalifler, karargahın yerine bir barış merkezi inşa edilmesini talep ediyor. Eski yönetimin merkezi olan Babül Aziziye karargahı, Kaddafi tarafından konut olarak da kullanılıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24