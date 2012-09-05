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Dünya

Kaddafi'nin 'kara kutusu' iade edildi

Moritanya devlet televizyonu, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin istihbarat şefi Abdullah El Senussi'nin Libya'ya iade edildiğini duyurdu

05 Eylül 2012 20:41

 

Afrika ülkesi Moritanya, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski istihbarat şefi Abdullah El Senussi'yi Libya'ya iade etti. Libyalı yetkililer El Senussi'nin iadesini doğruladı.
 
Libyalı yetkililer de, El Senussi'nin başkent Trablus'a getirildiğini ve cezaevine konulduğunu açıkladı.
 
Fransız haber ajansı AFP'ye telefonla açıklama yapan Moritanyalı bir yetkili de, Libya eski istihbarat şefi El Senussi'nin Libya'ya gönderildiğini belirtti.
 
 

Havaalanında yakalanmıştı

 
 
Libya'nın başkenti Trablus'un geçtiğimiz yaz düşmesinden sonra ülkeden kaçan El Senussi geçtiğimiz mart ayında Novakşot havaalanında sahte kimlikle ülkeye girmeye çalışırken yakalanmıştı.
 
Moritanya'da Libya eski istihbarat şefi Abdullah El Senussi hakkında hakkında dava açılmıştı.
 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Fransa ve Libya, Kaddafi döneminde, devrik liderin en yakınlarından biri olarak işlediği suçlar sebebiyle El Senussi'nin iadesini istemişti.
 

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