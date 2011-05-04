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Dünya

KADDAFİ'NİN İSVİÇRE'DE PARASI YOK TRABLUS (A.A)

04 Mayıs 2011 11:50

-KADDAFİ'NİN İSVİÇRE'DE PARASI YOK TRABLUS (A.A) - 04.05.2011 - Libya hükümeti Muammer Kaddafi'nin İsviçre bankalarında şahsına ait parası olmadığını bildirdi. Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, İsviçre bankalarındaki hesabın hükümete ait yabancı yatırım hesabı olduğunu belirterek, Libya hükümetinin İsviçre bankalarındaki varlığının 25 milyon İsviçre frangına yakın olduğunu söyledi. Kaim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "eğer hesaplarda liderin (Kaddafi) bir kuruşu varsa, alıp istediğinize vermekte özgürsünüz" diye konuştu. İsviçre, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kaddafi ve çevresine ait muhtemelen yasa dışı olan 360 milyon İsviçre frangının dondurulduğunu bildirmişti.

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