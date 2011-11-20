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Dünya

Kaddafi'nin istihbarat şefi de yakalandı TRABLUS (A.A)

20 Kasım 2011 20:39

-Kaddafi'nin istihbarat şefi de yakalandı TRABLUS (A.A) - 20.11.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçlerinin, öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi döneminde istihbarat şefi olan Abdullah Senussi'yi yakaladığı bildirildi.  Ülkenin güneyindeki El Birak kentinde kız kardeşinin evinde yakalanan Senussi'nin Zintan kentine götürülmesi bekleniyor. UGK güçleri, dün de Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'yi yakalamıştı.   Senussi de Seyfülislam Kaddafi gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor.

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