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Dünya

Kaddafi'nin istihbarat şefi de yakalandı

Libya Ulusal Geçiş Konseyi güçleri, Seyfülislam Kaddafi'nin ardından baba Kaddafi'nin sağ kolu olan istihbarat şefini de yakaladı.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi güçleri, Seyfülislam Kaddafi'nin ardından baba Kaddafi'nin sağ kolu olan istihbarat şefini de yakaladı.

Libya'da, Muammer Kaddafi rejimin yıkılmasının ardından arananlar listesinin başında yer alan dönemin istihbarat şefi olan Abdullah Senussi yakalandı.

Muammer Kaddafi'nin sağ kolu olan Senussi, Ulusal Geçiş Konseyi güçleri tarafından Kaddafi'nin kalelerinden biri olan Sabha kenti yakınlarındaki El Birak kasabasında kız kardeşinin evinde yakalandı.

UGK güçleri, dün de aynı bölgede Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'yi yakalamıştı.

Seyfülislam Kaddafi ve dayısı Senussi, Muammer Kaddafi'nin 20 Ekim'de yakalanıp öldürülmesinin ardından tüm ülkede aranıyordu.

Muammer Kaddafi'nin kayın biraderi olan Senussi, devrik liderin en güvendiği yardımcılarından ve yeğeni Seyfülislam Kaddafi'nin de yakın danışmanlarından biriydi.

1980'lerde Kaddafi'ye muhalefet eden çok sayıda kişinin öldürüldüğü sırada iç güvenliğin başında olan Senussi, 1996 yılında Trablus'taki Ebu Selim Hapishanesinde yaklaşık 1,200 tutuklunun katledilmesinden de sorumlu tutuluyor.

Senussi, 1989 yılında 170 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının Nijer üzerinde bombalanması olayı ile ilgili Fransa'da açılan davada da gıyabında suçlu bulunmuştu. 


Libya'da yargılanacaklar

62 yaşındaki Senussi de Seyfülislam Kaddafi gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor. 

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, UGK yönetimine Seyfülislam Kaddafi'nin UCM'ye verilmesi çağrısında bulundu.

UGK ise, Seyfülislam Kaddafi ile Senussi'nin Libya'da adil bir biçimde yargılanacaklarını ve ölüm cezası alabileceklerini söyledi.

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