Kaddafi’nin ipi İstanbul’da çekildi

T24 - İstanbul’da yapılan dördüncü Libya Temas Grubu toplantısında, 30’dan fazla ülke, Kaddafi rejiminin artık Libya’da meşruiyetinin kalmadığı deklare etti. Temas Grubu, Libya’nın meşru temsilcisi olarak, muhaliflerin oluşturduğu Geçici Konsey'in muhatap alınacağını ilan etti.



Uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan Libya Temas Grubunun 4'üncü toplantısı İstanbul’da yapıldı.



30’dan fazla ülkenin katıldığı toplantıda, Kaddafi rejiminin artık Libya’da meşruiyetinin kalmadığı deklare edildi. Temas Grubu, Libya’nın meşru temsilcisi olarak, muhaliflerin oluşturduğu Geçici Konsey'in muhatap alınacağını da ilan etti.



Toplantının açış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Geçici Konsey’in ülkenin meşru temsilcisi kabul edildiğinin altını çizdi. Davutoğlu “Özellikle çatışma sonrası Libya’daki altyapının tekrar yapılandırılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız. Libya halkının kendisi ve Libya’nın meşru temsilcisi olan Konsey, bütün bu çabaların yürütülmesinde ortak kabul edilmektedir” dedi.





Ateşkes, Kaddafi'nin gitmesini içermeli'



Kendilerinin de Geçici Konsey’i tanıdıklarının altını çizen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, Libya’daki ateşkes koşullarının Kaddafi’nin yönetimi bırakmasını da içermesi gerektiğini söyledi.



Ahmet Davutoğlu, Temas Grubu Eşbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zeyd ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yanyana.





'Operasyonların şiddeti artacak'



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da Reuters'a yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin iktidarı bırakması ve iç savaşın sona ermesi için müzakere koşullarını sunacak kişinin BM Genel Sekreteri'nin Libya özel temsilcisi Abdelilah El Hatip olacağını söyledi. Hague ayrıca Kaddafi rejimine karşı askeri operasyonun şiddetini artırmayı sürdüreceğini de bildirdi.



İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burts de NATO'nun Libya'daki misyonuna destek için 4 Tornado uçağı daha göndereceklerini açıkladı.





