-Kaddafi'nin iki oğlu ele geçirildi TRABLUS (A.A) - 22.08.2011 - Libyalı muhalifler, 6 ay kadar süren iç savaşın ardından Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin denetimindeki başkent Trablus'a girerek kentin yüzde 95'inin denetimini ele geçirdi. Libyalı muhaliflerin sözcüsü, kente üç koldan başlattıkları saldırıyla eş zamanlı olarak kentte dikkatli bir şekilde organize edilen ayaklanmanın ardından Trablus'un batısındaki bir mahalleden giren muhalif güçlerin kentin yüzde 95'inin kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Sözcü, Kaddafi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı koruma görevlilerinin silahlarını teslim ettiğini kaydetti. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Koordinatörü Adil Dabbeçi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Libya lideri Kaddafi'nin küçük oğlu Seyfülislam'ın ele geçirildiğini, Kaddafi'nin büyük oğlu Muhammed El Kaddafi'nin de muhalif güçlere teslim olduğunu söyledi. Dabbeçi, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Muammer Kaddafi ile birlikte yargılamak istediği Seyfülislam'ın mahkemeye teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Kentteki muhalif güçlere karşı direnişin büyük oranda azalması üzerine muhalif güçler ve kendilerini destekleyen Libyalılar, Yeşil Meydan'da kutlamalar yaptı. Yeşil Meydan'ın yakınında, gençlerin Kaddafi hükümetine ait yeşil bayrakları yakarak kendi bayraklarını kaldırdıkları, bazı Libyalılarınsa ''kutsanmış gün'' olarak adlandırdıkları bugünde şükran duygularını göstermek için toprağı öptükleri görüldü. Bu arada pek çok Trabluslunun cep telefonuna muhalif güçlerin yönetiminden gelen ''Allahu Ekber. Muammed Kaddafi'nin çöküşü üzerine Libya halkını kutluyoruz'' yazılı mesajlar geldiği belirtildi. Arap dünyasında en uzun süre iktidarda kalan Kaddafi, büyük petrol kaynaklarına sahip 6 milyon nüfuslu çöl ülkesi Libya'yı genellikle acımasız ve dengesiz bir diktatör olarak yönetti. Bir Pan jumbo jetine 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde uçtuğu sırada düzenlenen, 270 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan yıllarca sorumlu tutulan Kaddafi, yıllar sonra sorumluluğunu kabul ederek olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına 10'ar milyona kadar varan tazminatlar ödedi. Tazminat ödemesinin ardından tekrar uluslararası toplum tarafından benimsenmeye başlayan Kaddafi, 22 Şubat'ta kendi yönetimine karşı başlatılan protesto gösterileri sırasında yaptığı bir televizyon konuşmasında, protestocuları ''santim santim, teker teker, oda oda, ev ev, sokak sokak avlayacağını'' söylemiş ve bu konuşmasıyla bir anda halkın öfkesini alevlendirmişti. Kaddafi'nin yaptığı konuşmanın halk üzerinde yarattığı infialden yararlanan Libyalı muhaliflerin, Kaddafi rejimini devirmek amacıyla silahlı mücadele başlatması kolaylaştı. -Obama'nın mesajı- Trablus'taki muhalif güçlerin saldırısının sürdüğü sıralarda Martha's Vineyard adasında tatilde bulunan ABD Başkanı Barack Obama da yayımladığı yazılı açıklamada, son durum hakkında tam bilgi edinmeden yorumda bulunmayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Obama'nın düzenli olarak Libya konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.