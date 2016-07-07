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Dünya

Kaddafi'nin idam cezası alan oğlu 12 Nisan'da serbest bırakılmış

Kaddafi'nin oğlu 2011 yılında komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

07 Temmuz 2016 20:46

Öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin (44) serbest kaldığı bildirildi.France 24 kanalına konuşan avukatı Kerim Han, Seyfülislam Kaddafi'nin serbest kaldığını açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Seyfülislam Kaddafi, geçen yıl Libya'da idam cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatı Han, Kaddafi'nin 12 Nisan'da serbest bırakıldığını bildirdi.

Han, Kaddafi'nin oğlunun af kapsamında serbest kaldığını ve ülkesinde güvende olduğunu aktardı.

Kaddafi'nin oğlu 2011 yılında komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, ayaklanma sırasında isyancıların öldürülmesinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıyordu.

Libya'nın kuzeybatısındaki Zintan'da tutulan Seyfülislam Kaddafi, geçen sene Trablus'taki bir mahkeme tarafından gıyabında yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2011 yılında oğul Kaddafi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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